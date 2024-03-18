20日(水)から21日(木)にかけて、全国的に荒れた天気となり、暴風の吹き荒れる所があるでしょう。上空に強い寒気が流れ込み、内陸部や山沿いを中心に警報級の大雪となる恐れがあります。交通機関に影響が出る恐れもありますので、最新情報をこまめに確認してください。全国的に荒れ模様暴風に警戒落雷や竜巻などの激しい突風も20日(水)は、前線を伴う低気圧が発達しながら本州に接近する見込みです。全国的に風が強まり、荒れた