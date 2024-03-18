テレビ埼玉（テレ玉）は19日、都内の東京支社で45周年記念会見を開いた。席上で45周年記念事業として、連載開始45周年を迎えた漫画家ユニットゆでたまごの漫画をアニメ化し、日本テレビ系で1983年（昭58）から86年まで放送されたアニメ「キン肉マン」を、4月3日から放送をスタート（水曜午後9時）すると発表した。地上波での放送は、約20年ぶりだという。ゆでたまごの原作担当・嶋田隆司氏は動画でメッセージを発表。「（テレ玉と