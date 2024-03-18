家具・日用品販売大手「ニトリ」（本社、札幌市）は、2025年入学モデルの軽量ランドセルの先行予約販売を公式通販「ニトリネット」で開始しました。「超軽量ランドセルNシールドF」19990円（税込み）と「かぶせがとれる軽量ランドセル」29990円（税込み）の2種。色はいずれもブラック、パープル、グレーの3色展開。店頭販売は6月中旬ごろの予定です。【写真】ブラック、パープル、グレーの3色展開ニトリ「セカンドランドセルとし