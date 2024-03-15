恋愛感情を悪用して男性から現金をだまし取るなどした罪に問われている「頂き女子りりちゃん」の裁判で、15日、検察側は懲役13年と罰金1200万円を求刑しました。“頂き女子りりちゃん”こと渡邊真衣被告(25)は、「借金を返済しなければいけない」などとウソを言って、男性3人から計1億5500万円余りをだまし取ったほか、その所得を申告せずに4000万円を脱税した罪などに問われています。渡邊被告はこれまでの裁判で、いずれの