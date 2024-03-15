モデルで俳優の西内まりやが15日、東京都内で『CHARLES＆KEITH渋谷店』OPEN＆L'initial セレブレーションパーティーに参加した。【全身カット】ウエストチラリなセットアップで圧巻の”美”スタイルを披露した西内まりや西内は、豪華なインナーにジャケットを合わせ、胸元を大胆に魅せるコーディネートで登場。鋭い視線で会場を魅了した。2月22日にオープンした、グローバル旗艦店『CHARLES＆KEITH渋谷店』は関東初の2フロア