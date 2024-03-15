インターネット上で「頂き女子りりちゃん」と名乗り、男性３人から現金計約１億５５００万円をだまし取ったなどとして、詐欺罪などに問われた住所不定、無職渡辺真衣被告（２５）の公判が１５日、名古屋地裁であり、検察側が懲役１３年、罰金１２００万円を求刑して結審した。判決は４月２２日。