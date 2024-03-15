テニスBNPパリバ・オープン(日本時間15日、米・ インディアンウェルズ/ハード)テニスBNPパリバ・オープンで思わぬハプニングが起こりました。男子シングルス準々決勝で前回王者で世界ランク2位のカルロス・アルカラス選手(スペイン)と同6位のアレクサンダー・ズベレフ選手(ドイツ)が激突。すると第1セット開始早々に、大量のミツバチが襲来します。選手は避難し、観客も騒然。これにより試合が中断し、予定より2時間近くの遅れ