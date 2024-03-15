女優遠野なぎこ（44）が15日、フジテレビ系「めざまし8」（月〜金曜午前8時）にVTR出演。マッチングアプリで出会った20歳下の男性に”食い逃げ”された体験を明かした。この日同番組では、マッチングアプリで出会った相手とデートの食事中、突然逃げられるという被害が多発している件を報道。同種の被害者の1人として、遠野が電話取材に応じた。遠野は「すごく若い子なんですけど、（アプリを通じて）出会って、近くの居酒屋さんに