元横綱・貴乃花（花田光司氏、51）の長男で靴職人・タレントの花田優一氏（28）。父親との間に生じた行き違いや、歌手やアート、俳優業など多方面で活動することに対しても賛否両論ある優一氏だが、2023年10月で「靴職人10周年」の節目を迎えた。3月17日には福岡・博多で元フジテレビアナウンサーの母・河野景子さん主催のパーティーも開催されるという。だが、2022年には「靴職人」を一旦休業すると報じられたこともあった。最