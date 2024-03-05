愛媛県今治市で1月、ピアノ教師冨田小雪さん（64）が自宅で首を切られて殺害された事件で、県警は殺人の疑いで無職榊原正道容疑者（34）＝冨田さんの次女（35）への暴行容疑などで逮捕＝を勾留期限の8日にも再逮捕する方針を固めた。捜査関係者が5日、明らかにした。事件3日前に愛媛県西条市内の100円ショップで刃物を購入していたことも分かった。県警は犯行に使った刃物と同一の可能性があるとみて捜査している。次女は容疑