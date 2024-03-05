レアル・ソシエダードの日本代表MF久保建英（22）が逆転突破への決意を語った。5日（日本時間6日午前5時キックオフ）の欧州チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメント1回戦第2戦、パリ・サンジェルマン（SG）戦に向けて、4日の会見に出席。2月14日の第1戦は敵地でフランス代表FWエムバペ擁する強豪に1―3で敗れており、2点差以上の勝利が必要なホームでの決戦に向けて「我々に意欲と情熱があれば、すべてが可能だと信じてい