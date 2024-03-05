極端に「遅い」運転も違反になるの？クルマを運転していると、50km／h制限の道路を10〜20km／hで走るなど、極端にスピードが遅いクルマに遭遇することが時々あります。制限速度を超えるスピードで走ると速度違反になることは知られていますが、逆に「遅すぎること」は違反にならないのでしょうか。わざと「ノロノロ運転」どんな違反となるのか？（画像はイメージ）高速道路には、基本的に50km／hという「最低速度」が決め