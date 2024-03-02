お笑いコンビ・ココリコ遠藤章造の妻・まさみさんが2月28日と29日に自身のアメブロを更新。母親が“救急車呼んで”と叫んだ理由を明かした。【映像】ココリコ遠藤の妻、6歳次男がけがで救急搬送2月28日に、まさみさんは「実家で夕ごはんとお風呂を済ませて」と実家を訪れていたことを報告し「自宅に戻ろう！！と準備をしてました」と説明。一方で「父と私が話をしていたらリビングから母の叫び声がした」と述べ、母親が「救