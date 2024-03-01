横浜市教育委員会（資料写真）横浜市教育委員会は１日、市立小学校の５０代の校長が、補助金や委託金など総額約１０２万７千円を不適切に処理していたと発表した。使途不明金はないものの、一時的に私的な支払いに充てたりするなどのずさんな管理が常態化。発覚を防ぐために領収書の日付を改ざんしてもいた。市教委は処分を検討中で、神奈川県警に情報提供したという。市教委によると、不適切処理があったのは、市が交付する