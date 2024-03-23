「学校でいじめにあって自殺する」【画像】恐怖の 「ころしかたノート」の存在そんな悲痛な遺書を残して、2020年11月30日に東京都町田市の小学6年生だった女子児童A子さん（当時12）が自宅で自殺した。いじめに使われたのは、文部科学省が「GIGAスクール構想」で1人1台ずつ貸し出されたタブレットのチャット機能で、加害児童たちがA子さんに対して「ウザい」「まじ死んで欲しい」などの書き込みを続けていた。A子さんは友