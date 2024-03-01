平野紫耀の天然・王子様キャラからオラオラキャラへの路線変更が賛否を呼んでいる。平野といえば2023年5月にKing ＆ Princeを脱退後、滝沢秀明が立ち上げた新会社TOBEに合流。神宮寺勇太、岸優太とともに結成したNumber_iのファーストシングル『GOAT』のMVはYouTubeの再生回数が3500万回を越えている。【写真】「無理、恐い」“オラオラ素顔”を見せる平野紫耀Number_iのインスタライブで物議サントリーのCMにも出演するなど旧