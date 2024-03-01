レンチンした卵の爆発力がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】卵が爆発し、破壊された電子レンジ「卵をレンチンすると爆発するのは知っていたけど、爆発力で扉を開け部屋中に卵をぶちまけ、レンジを完全破壊するほどの威力とは思ってなかった。」と自室の惨状を紹介したのはけくめねさん（@miitara37）。爆発によって扉があき、故障してしまった電子レンジ。周辺のそこかしこには玉子の残骸が飛び散っており、これを掃除する