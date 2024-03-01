激怒しているという浜田雅功デイリー新潮

岩橋良昌の一連の騒動が波紋「浜田雅功も怒っていた」と関係者語る

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 謝罪動画投稿で波紋が広がっている岩橋良昌についてデイリー新潮が報じた
  • 若手時代からかわいがってきた浜田雅功が岩橋に対し激怒していたという
  • 吉本興業関係者によると、浜田は危険な言葉まで口にしていたとのこと
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