日本テレビの水卜麻美アナウンサー（36）が27日放送の「午前0時の森」（月・火曜後11・59）に出演し、「話が合う」仲のいい女性アナウンサーを明かした。この日は「おかえり、こっち側の集い」と題し、明るい人の“あっち側”と目立たず騒がない人の“こっち側”としてのトークを繰り広げた。“こっち側”の水卜アナは「（日本テレビの）アナウンス部にも（こっち側の人）いっぱいいました。改めて考えると、呼びたいアナウ