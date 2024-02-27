決勝で日本女子が最強中国を追い詰めた卓球の世界選手権団体戦。5大会連続の銀メダルと悔しい結果に終わったものの、日本の善戦とともに話題になったのが、ベンチからチームメイトに助言をする伊藤美誠（23）の“監督”ぶりだった。【顔を見る】梅干しのように顔を歪めて悔しさを滲ませる伊藤を見るチームの中で最も中国選手を知る選手と言っても過言ではない伊藤が、試合中に相手選手の分析や戦術など、的確で細かいアドバイ