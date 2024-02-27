日本のお母さんは家事をやり過ぎ…日本人の僕が英・独で知った驚きの価値観「ドイツでは料理に“火を使う”のは、晩ご飯のときだけ」 お金や教育、家事といった身近なことから、政治や環境問題などグローバルなジャンルにおいて、「日本において常識とは考えられていないこと」が、実は「世界の常識となっている」ことは意外と少なくない。ドイツ在住の日本人実業家であり、世界に精通する人気インスタグラマ&#