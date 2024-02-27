2004年4月24日、アテネ五輪アジア予選準決勝女子サッカーのパリ五輪アジア最終予選、北朝鮮との第2戦が28日、東京・国立競技場で行われる。サウジアラビア・ジッダで行われた第1戦は0-0の引き分け。第2戦に勝ったチームが五輪出場権を獲得する。20年前の2004年にも似たようなシチュエーションで行われた因縁の対決。当時の北朝鮮は物々しい雰囲気で来日し、大会期間中も秘密主義を貫いた。情報が徹底的にシャットアウトされる中