近年はさまざまな企業や職種でリモートワークが普及しており、一度リモートワークを経験してしまったばかりに、「もうオフィスや現場での勤務には戻れない」と感じている人も多いはず。オーストラリアで行われた研究では、約20%の労働者は「リモートワークを続けられるなら給与の16〜33%を失ってもかまわない」と考えていることがわかりました。Employee preferences for working from home in Australia - ScienceDirecthttps:/