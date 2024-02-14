Ä«Á¯¤Ï1895Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î±Æ¶Á²¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿²µÌ¤²þ³×¤Ç¡¢Îñ¤òÂÀ±¢Îñ¡ÊµìÎñ¡Ë¤«¤éÂÀÍÛÎñ¡Ê¿·Îñ¡Ë¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÅÁÅýÅª¹Ô»ö¤ÏµìÎñ¤ËÂ§¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ìÂ³¤±¤¿¡£Ä«Á¯ÁíÆÄÉÜ¡¢´Ú¹ñÆÈÎ©¸å¤ÎÍû¾µÈÕÀ¯¸¢¡¢ËÑÀµßæÀ¯¸¢¤âµìÎñ»ÈÍÑ¤ËÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1980Ç¯ÂåÃæÈ×¤«¤é¤è¤¦¤ä¤¯µìÎñ»ÈÍÑ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤â1953Ç¯¤«¤é1988Ç¯¤Þ¤Ç¡¢µìÎñ¤Î»ÈÍÑ¤Ï¼Ò²ñ¼çµÁÀ¸³èÍÍ¼°¤ËÈ¿¤¹¤ë¤È¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1989Ç¯¤«¤éÇ§¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£100Ç¯