アサヒビールは、アルコール度数8％以上の缶チューハイの新商品を今後発売しない。アサヒグループ広報が2024年2月1日、J-CASTニュースBizの取材に明かした。いわゆる「ストロング系」と呼ばれるアルコール度数の高いチューハイは、実はコロナ禍前と比べて販売金額が低迷している。人気が定着したとみられたストロング系の今後が、気になる。低アルコールに消費者が移行アサヒグループ広報は取材に、2020年にはアルコール度数8％以