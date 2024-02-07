マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の新作ドラマシリーズ「ワンダーマン（原題） / Wonder Man」の撮影現場で、ケーブルなどを扱うスタッフのフアン・カルロス・オソリオさん（41）が作業中に高所から転落し、死亡した。Deadlineなどが報じた。事故は、ロサンゼルスにあるラドフォード・スタジオで現地時間6日に発生。昨年の脚本家及び俳優組合によるダブルストライキの影響で撮影が止まっていた同作はまもなく撮影