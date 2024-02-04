2024年1月27日、全国5か所の動物園にいるカピバラたちが、熱〜〜い対決を繰り広げた。彼らが行ったのは「第12回カピバラの長風呂対決」。その名の通り、入浴時間の長さを競ったのである。その結果を見て、Jタウンネット記者は目を疑った。第1位長崎バイオパーク「ドーナツ」...2時間53分57秒第2位伊豆シャボテン動物公園「トリュフ」...1時間50分49秒第3位埼玉県こども動物自然公園「ヘチマ」...1時間23分5秒第4位那須