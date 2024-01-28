卓球・全日本選手権最終日（2024年1月28日東京体育館）男子シングルス決勝で、張本智和（智和企画）が戸上隼輔（明大）をフルゲーム4―3で撃破し、6年ぶりに日本一に返り咲いた。史上最年少14歳で18年全日本を制してから6年。20歳の王者は、場内インタビューで「ほんとに、もう言葉が出ない。いつも自分、インタビュー完璧だけど、今日はほんとに言葉が出ない。会場にいる全ての人に、相手含めて全員に感謝したい」とま