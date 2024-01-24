有吉弘行がパーソナリティをつとめるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。1月14日（日）の放送は、アシスタントにデンジャラスの安田和博を迎えてお送りしました。（左から）有吉弘行、安田和博この日、有吉は神奈川県・横浜アリーナで開催された出川哲朗さんの還暦を祝うイベント「男・出川