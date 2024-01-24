日本トレンドリサーチは1月24日、グーネット中古車と共同で実施した「かっこいい輸入車」に関するインターネット調査の結果を発表した。調査は1月6日から11日にかけて行われ、全国の男女から600サンプルの有効回答を得た。調査の結果、1位に輝いたのは男性ではポルシェを代表する「911」、女性ではメルセデス・ベンツの中でも最高ランクの「Sクラス」だった。（文：國伊レン）「911」も「Sクラス」も男女ともに1、2位を独占理由