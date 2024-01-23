弁護士の菊地幸夫氏（66）が23日、日本テレビ系「DayDay.」（月〜金曜午前9時）にゲスト出演。ダウンタウン松本人志（60）が、自身の2015年の一般女性への性的行為強要疑惑を報じた「週刊文春」を発行する文芸春秋などを提訴した件について法律面から解説した。松本が名誉毀損（きそん）に基づく損害賠償請求及び訂正記事掲載による名誉回復請求で提訴したことについて、菊地氏は「名誉毀損というのは、人の社会的評価を低下させる
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