女優の黒島結菜（26）が16日、自身のインスタグラムで、かねてより交際していた俳優の宮沢氷魚（29）との間に第1子を妊娠したと発表した。井上真央ようやくかなった松本潤への“結婚お断り”宣言 これまで否定できなかった苦しい胸中二人は22年前期のNHK朝の連続テレビ小説「ちむどんどん」で夫婦役を演じた。それが交際に発展したため、「ちむどん婚」と喜ぶ朝ドラファンがいる一方、現時点では婚姻届提出を考えていないとい