2024年1月16日、Googleが広告営業チームに携わる従業員数百人を解雇することを発表しました。なお、Googleは解雇された従業員の具体的な人数について明らかにしていません。Google lays off hundreds of employees in advertising sales team | Reutershttps://www.reuters.com/technology/google-lays-off-hundreds-employees-advertising-team-business-insider-2024-01-16/Google is laying off hundreds of workers who sell a