インターネットオークション大手・eBayの元従業員7人が、批判的な記事を掲載したブロガーに対して組織的かつ陰湿な嫌がらせやストーカー行為を繰り返した事件で、刑事罰として300万ドル(約4億3500万円)を支払うことに合意したことが報じられました。District of Massachusetts | eBay Inc. to Pay $3 Million in Connection with Corporate Cyberstalking Campaign Targeting Massachusetts Couple | United States Department of