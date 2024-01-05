広島は５日、国内ＦＡ権を行使してオリックスに移籍した西川龍馬外野手の人的補償として１９歳右腕の日高暖己投手を獲得したと発表した。宮崎・富島高から２２年ドラフト５位で入団し、今季が２年目。オリックスでは、同じ宮崎の都城高から１６年ドラフト４位の山本由伸（ドジャース）の系譜を継ぐ存在として期待されていた。本格的に投手へ転向したのが高校２年秋で、高い潜在能力と伸びしろにも期待できる存在。１８３センチ