8Æü¡¢Æ£»Þ»Ô¤Î¿®¹æµ¡¤Î¤¢¤ë¸òº¹ÅÀ¤Ç·Ú¼«Æ°¼ÖÆ±»Î¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢20Âå¤ÎÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸å2»þ¤¹¤®¡¢Æ£»Þ»ÔÅÄÃæ¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤¬±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·¡¢¶á¤¯¤ÎÅÅÃì¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÄ¾¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£»Þ»Ô¤ÎÃËÀ­¡Ê24¡Ë¤¬Æ¬¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¦ÀÞ¤·¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿77ºÐ¤Î½÷À­¤Ï·Ú½ý¤À¤È¤¤