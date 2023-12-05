楽天・平良竜哉内野手（２５）が今オフ、巨人・坂本の自主トレに参加する。「僕には時間がないので、率先して動きたいと思ってお願いしました」。同じ右打ちの内野手として、一流に弟子入りし、レベルアップを図る。学びたいことは多い。「バッティングにしても守備にしても、メンタル面にしてもすごく経験している方」と基礎から教わりたい考え。「一日一日無駄にしないように吸収していきたい」と気合十分だ。社会人から即