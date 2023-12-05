ドトールは売上高がコロナ前を超えたが、客数についてはコロナ前には届かない（記者撮影）コロナ禍で沈んだドトールコーヒーの売上高が、回復基調をたどっている。運営会社ドトール・日レスホールディングス（HD）が11月14日に公表した、ドトールコーヒーの10月の既存店売り上げは、前年同月比13.5％増と25カ月連続で前年同月比を上回った。客数は同5.2％の増加にとどまるが、2022年12月に実施した価格改定が寄与した。繁華街や駅