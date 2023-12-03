NISAとiDeCoの活用法を伝授します（写真：SETOKA／PIXTA）2024年からNISA（少額投資非課税制度）が新しく、使いやすくなることから世間ではNISAブームが起こっています。また「積み立て投資」自体も若い人を中心に普及が進み、iDeCo（個人型確定拠出年金）にも関心が高まっています。ではNISA、iDeCoをどう活用したらよいのか。確定拠出年金アナリストの大江加代氏が解説します。本稿は、大江氏の新著『新NISAとiDeCoで資産倍増