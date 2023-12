かねてから発表されていた方針通り、Googleが休眠アカウントの削除を2023年12月1日から開始します。優先的に削除されるのは「作成後に使用した形跡がないアカウント」で、一度ログインすればアカウントは2年間は有効なまま維持することができます。Today is the last day to save your unused Gmail account! -https://www.androidauthority.com/gmail-account-deletion-december-2023-3390181/Here’s your reminder that Google