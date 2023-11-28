次期型マーチまもなく登場へ？日本で日産「マーチ」の名で販売されていたコンパクトハッチバック「マイクラ」。その次期型が、ルノーグループのEV事業を担うアンペアという新会社で生産されることが報じられました。これが次期型マーチ!? 日産の新型EVコンセプトカー「コンセプト20-23」マイクラ（マーチ）は日本に加え、ヨーロッパをメインターゲットに定めて開発されたコンパクトハッチバックです。1982年の発売以降、コンパ