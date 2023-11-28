28日、国内外で大活躍したパンサラッサ(牡6、栗東・矢作芳人厩舎)の現役引退が報じられた。 記憶にも記録にも残る、実に個性的な馬だった。思えばデビュー3戦目の初勝利から衝撃的。不良馬場を味方につけて、2着に2秒5差の超楽勝だった。3歳夏に1勝クラスを制して以降、オープンでは勝ち切れなかったが、4歳秋のオクトーバーSで吉田豊騎手とコンビを組んだことが、素質開花の引き金となった。ここで