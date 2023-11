2023年10月頃からYouTubeが広告ブロッカーへの対策を強化しています。そんな中、YouTubeの広告動画を16倍速で再生して広告を瞬時に終わらせる拡張機能「Ad Speedup」が開発されました。YouTube is now blocking Ad Blockers - So I just make ads run 16x faster :) : r/webdevhttps://www.reddit.com/r/webdev/comments/181vbmk/youtube_is_now_blocking_ad_blockers_so_i_just/Ad SpeedupはChrome向けの拡張機能で、Googleの公式