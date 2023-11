SNSを見たりインターネットサーフィンをしたりしていると、必ずといっていいほどダイエットの広告を目にします。その中には、特別なトレーニングやサプリでおなかや二の腕など特定の場所の脂肪を燃焼させられると主張するものもありますが、それらは神話に過ぎないと、専門家は指摘しています。Can I actually target areas to lose fat, like my belly?https://theconversation.com/can-i-actually-target-areas-to-lose-fat-like