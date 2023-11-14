13日、パレスチナ自治区ガザの病院に運び込まれる負傷した女の子（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザへ地上侵攻するイスラエル軍のハガリ報道官は13日、特殊部隊がガザ北部のランティシ病院を急襲し、突入したと発表した。イスラム組織ハマスが病院を「テロ拠点としていた証拠を見つけた」と強調し、ハマスに拘束された人質が一時期病院にいた形跡があると主張。国際人道法違反とされる医療機関への攻撃を