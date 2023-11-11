Amazonのスマートスピーカーである「Echo」と、これに搭載されている音声認識アシスタントの「Alexa」が、4件の特許を侵害しているとして4670万ドル(約70億円)の支払いを命じられました。Alexa just cost Amazon another $46.7 million | Ars Technicahttps://arstechnica.com/gadgets/2023/11/alexa-just-cost-amazon-another-46-7-million/Nuance Communications傘下のVB Assets(旧VoiceBox Technologies)が、AmazonのEchoおよび
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