元ＭＢＳアナウンサーで、制作会社アンテリジャン代表取締役の子守康範氏が８日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、ジャニーズ問題についてＴＢＳに厳しい言葉を投げかけた。「【緊急配信】ＴＢＳはまた死んだ？報道特集自社取材部分をＴＶｅｒで削除の理由は？」と題した動画で「ＴＢＳはまた今日死んだと言われても仕方がないのかというお話であります」と伝えた。１０月７日にＴＢＳが「報道特集」内でジャニーズ問題