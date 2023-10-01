エスカレーターを歩かずに立ち止まって乗るよう義務づける条例が、名古屋市で施行されました。 【写真を見る】「エスカレーター歩かないで」条例施行全国で2例目 名古屋市で１日施行されたのは、エスカレーターの事故防止のため利用するときに歩かずに立ち止まって乗るよう努力義務を課す条例で、埼玉県に次いで全国2例目、政令指定都市では初めてです。 条例はエスカレータӦ
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