大人になっても無くならない、いじめ。職場でのいじめ問題について、慶応大学特任准教授などを兼務するプロデューサー、若新雄純氏と考える。【映像】社会人が思う“いじめ”の境界線Job総研の「職場のイジメ実態調査」（ライボJob総研調べ「2023年 職場イジメの実態調査」）によると、650人に職場でいじめの目撃、相談の有無を聞いたところ、「相談を受けた」「目撃した」「噂を聞いた」経験があるという回答の合計は59.9%、