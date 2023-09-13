ド迫力「GRカローラ」発表2023年9月1日、ARTISANSPIRITS（アーティシャンスピリッツ）は、トヨタ「GRカローラ」用のエアロパーツを発表しました。ARTISANSPIRITSのエアロパーツを取り付けた「GRカローラ」ARTISANSPIRITSは埼玉県に本拠をおく、ボディキットや、ホイールなど様々なアフターパーツを開発・製造するメーカー。【画像】超カッコイイ！ ARTISANSPIRITS仕様のトヨタ「GRカローラ」を画像で見る（24枚）そんなARTIS